米長期金利が落ち着くも週末にかけて再び上昇、アメリカで1人1400ドルがばら撒かれる（金融日記 Weekly 2021/3/5-2021/3/12）

米国の長期金利が落ちつき、株式市場は再び持ち直したが、週末にかけて再び長期金利が上昇した。日米の金利差拡大にに伴い、ドル円も再び109円を超えた。
●日経平均は506円高、米長期金利上昇一服で安心感：識者はこうみる
https://jp.reuters.com/article/stock-koumiru-idJPKBN2B40KM
●長期金利上昇は景気回復のサインか 問われるFOMCの説明力＝尾河眞樹氏
https://jp.reuters.com/article/column-maki-ogawa-idJPKBN2B312Z
アメリカではひとり1400ドルのヘリコプターマネーがばら撒かれている。おそらく、これが最後のコロナマネーとなりそうである。日銀は株式ETFの買い支えの見直しなどを発表する見通しだ。
●米、200兆円規模の追加経済対策が成立…週内にも現金15万円の給付開始へ
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210312-OYT1T50103/
●日銀のETF政策点検、「６兆円」削除や日経平均型除外の市場観測
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-03-12/QPN04YDWRGG001
市場をドライブするマクロ要因がコロナ禍そのものから、長期金利の動向やインフレ率にすでに移っている。アメリカのヘリコプターマネーが、市場をさらに加熱させるのか、あるいは材料出尽くしになるのか、見極めたい。
●週刊金融日記 第460号 サルでもわかる長期金利とグロース株の株価の関係
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/52185471.html
●週刊金融日記 第461号 10分でわかる金利とインフレと為替相場と金融政策
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/52185836.html
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日本株
直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
出所: 日経新聞社
サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2021/3/5-2021/3/12)
出所: 東証、日経新聞社、セクター指数はTOPIX17業種
個別銘柄の週間パフォーマンス(2021/3/5-2021/3/12)
出所: 会社四季報、Yahoo!ファイナンス
FX
直近1年のドル円とユーロ円の推移
出所: セントラル短資
イールドカーブ(2021/3/12)
出所: Bloomberg.com
主要通貨の週間パフォーマンス(2021/3/12)
出所: セントラル短資
外国株とコモディティ
直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]
出所: Yahoo!ファイナンス、Bloomberg.com
地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2021/3/12)
出所: iShares: MSCI Japan (EWJ), MSCI Kokusai (TOK)、MSCI Core Europe (IEUR), MSCI All Country Asia Pacific ex Japan (AAXJ), MSCI Emerging Markets (EEM), GLOBAL REIT ETF (REET). Bloomberg.com: Oil WTI Futures (CL1), Gold Futures (GC1)
今週のマーケット・イベント
3月15日(月)
日1月機械受注
米3月ニューヨーク連銀景気指数
中国2月鉱工業生産
中国2月小売売上高
中国2月固定資産投資
3月16日(火)
米1月対米証券投資
米2月小売売上高
米2月鉱工業生産
FOMC（-3/17）
3月17日(水)
日2月貿易収支
米2月住宅着工件数
パウエルFRB議長会見
ユーロ圏2月消費者物価指数（確報）
3月18日(木)
日銀金融政策決定会合（-3/19）
米3月フィラデルフィア連銀景気指数
決算：米Nike、米Fedex、他
3月19日(金)
日2月全国消費者物価指数
黒田日銀総裁会見
3月20日(土)
3月21日(日)
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