  1. トップ>
記事

米長期金利が落ち着くも週末にかけて再び上昇、アメリカで1人1400ドルがばら撒かれる（金融日記 Weekly 2021/3/5-2021/3/12）

　米国の長期金利が落ちつき、株式市場は再び持ち直したが、週末にかけて再び長期金利が上昇した。日米の金利差拡大にに伴い、ドル円も再び109円を超えた。

●日経平均は506円高、米長期金利上昇一服で安心感：識者はこうみる
https://jp.reuters.com/article/stock-koumiru-idJPKBN2B40KM

●長期金利上昇は景気回復のサインか　問われるFOMCの説明力＝尾河眞樹氏
https://jp.reuters.com/article/column-maki-ogawa-idJPKBN2B312Z

　アメリカではひとり1400ドルのヘリコプターマネーがばら撒かれている。おそらく、これが最後のコロナマネーとなりそうである。日銀は株式ETFの買い支えの見直しなどを発表する見通しだ。

●米、200兆円規模の追加経済対策が成立…週内にも現金15万円の給付開始へ
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210312-OYT1T50103/

●日銀のETF政策点検、「６兆円」削除や日経平均型除外の市場観測
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-03-12/QPN04YDWRGG001

　市場をドライブするマクロ要因がコロナ禍そのものから、長期金利の動向やインフレ率にすでに移っている。アメリカのヘリコプターマネーが、市場をさらに加熱させるのか、あるいは材料出尽くしになるのか、見極めたい。

●週刊金融日記 第460号 サルでもわかる長期金利とグロース株の株価の関係
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/52185471.html

●週刊金融日記 第461号 10分でわかる金利とインフレと為替相場と金融政策
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/52185836.html

メルマガを購読 → note夜間飛行ブロマガまぐまぐ

日本株
直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移

出所: 日経新聞社

サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2021/3/5-2021/3/12)

出所: 東証、日経新聞社、セクター指数はTOPIX17業種

個別銘柄の週間パフォーマンス(2021/3/5-2021/3/12)

出所: 会社四季報、Yahoo!ファイナンス

FX
直近1年のドル円とユーロ円の推移

出所: セントラル短資

イールドカーブ(2021/3/12)

出所: Bloomberg.com

主要通貨の週間パフォーマンス(2021/3/12)

出所: セントラル短資

外国株とコモディティ
直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]

出所: Yahoo!ファイナンス、Bloomberg.com

地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2021/3/12)

出所: iShares: MSCI Japan (EWJ), MSCI Kokusai (TOK)、MSCI Core Europe (IEUR), MSCI All Country Asia Pacific ex Japan (AAXJ), MSCI Emerging Markets (EEM), GLOBAL REIT ETF (REET). Bloomberg.com: Oil WTI Futures (CL1), Gold Futures (GC1)

今週のマーケット・イベント
3月15日(月)
日1月機械受注
米3月ニューヨーク連銀景気指数
中国2月鉱工業生産
中国2月小売売上高
中国2月固定資産投資

3月16日(火)
米1月対米証券投資
米2月小売売上高
米2月鉱工業生産
FOMC（-3/17）

3月17日(水)
日2月貿易収支
米2月住宅着工件数
パウエルFRB議長会見
ユーロ圏2月消費者物価指数（確報）

3月18日(木)
日銀金融政策決定会合（-3/19）
米3月フィラデルフィア連銀景気指数
決算：米Nike、米Fedex、他

3月19日(金)
日2月全国消費者物価指数
黒田日銀総裁会見

3月20日(土)

3月21日(日)

メルマガを購読 → note夜間飛行ブロマガまぐまぐ
タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「日経平均」の記事一覧へ

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    「仕事はない」「楽しみは200円の酒だけ」日本3大ドヤ街のひとつ横浜・寿町で見た日常

    國友公司

    03月13日 21:00

  2. 2

    北海道をなめんな　「スッキリ」での差別発言について

    常見陽平

    03月14日 10:38

  3. 3

    【読書感想】安いニッポン 「価格」が示す停滞

    fujipon

    03月13日 09:45

  4. 4

    非常事態宣言は再再延長すべきか――自粛の強者、自粛の弱者

    SYNODOS

    03月14日 09:26

  5. 5

    いきなり！ステーキは、もう「オワコン」なのか？

    内藤忍

    03月13日 10:00

  6. 6

    緊急事態宣言でも繁盛するのは「20時以降営業店」と「高級寿司」

    内藤忍

    03月14日 12:02

  7. 7

    携帯大手に激震必至：2400億円調達した楽天の「歴史的提携」 - 大西康之

    新潮社フォーサイト

    03月13日 08:41

  8. 8

    小泉進次郎大臣、「嫌われる勇気」をもって！レジ袋・スプーン有料化の前にやるべきことがある

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

    03月13日 08:13

  9. 9

    「固定電話はステータス」50代男性の声に賛否両論　「固定電話なんてどうでもよくね？」「ない人は信用がない」という意見も

    キャリコネニュース

    03月14日 08:26

  10. 10

    "神の手"が警鐘､日本で｢医師の質｣が急低下した根本原因

    PRESIDENT Online

    03月13日 13:27

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。