【米中外相級の協議をアラスカで検討か】

今週12日に日米豪印の4か国=通称「クアッド」の首脳会談が開かれると発表されました。



こちらはオンラインですが、米中の外相級協議が米アラスカでリアルに開かれるのではないかという報道が相次いでいます。



そのアラスカでは16歳以上の住民に対して新型コロナウイルスのワクチン接種が急ピッチで進んでいるそうです。



[画像をブログで見る]



FT はUS and China lay groundwork for first high-level meeting under Biden(バイデン政権初の米中外相会談に向けて準備中)の中で、アメリカと中国の両政府がバイデン政権が誕生してから初の閣僚協議を準備していて、▼米ブリンケン国務長官と▼ホワイトハウスで安全保障問題を担当するサリバン大統領補佐官、それに中国の▼外交を統括する楊潔篪共産党政治局委員、▼王毅外相が参加して高官協議を開く方向で検討していると報じています。



オンラインではなく、米アラスカのアンカレジで開く可能性があるとしています。



今月15日から日本と韓国を訪問するブリンケン長官を乗せた政府専用機給油のためにアラスカのアンカレジに立ち寄るのではないかということです。



最初に報じたのは香港のサウスチャイナ・モーニング・ポストだそうです。



ブリンケン長官は来週、オースティン国防長官とともに東京とソウルを訪問する予定で、オースティン長官はインドにも寄ります。



バイデン大統領は習近平国家主席との初の電話会談で中国による新疆ウイグル自治区での少数民族ウイグル族らへの弾圧を国際法上の犯罪になる「ジェノサイド(民族大量虐殺)」と呼び、香港や台湾に対する強硬な姿勢を批判してきただけにリアル会談は意味があると評価しています。



今回の協議はアメリカが日本、インド、オーストラリアとの首脳会議=通称「クアッド」をオンラインで12日に開くと発表するなど中国に対する姿勢を強化する中での開催になるとしています。



バイデン政権としては、中国の重要性を軽視しているわけではないという姿勢を示す意味があるとしています。