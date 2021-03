【ウォルマート】、再びTikTokでライブ販売！さっしーもショッパブルコンテンツに参戦？

■当時44歳だったサム・ウォルトン氏がアーカンソー州ロジャーにウォルマート1号店をオープンしたのは1962年7月2日だった。チェーンストア理論の通り、彼はそこから一貫して店舗数を増やしていった。多店舗展開がチェーンストアの成功の鍵だったからだ。彼の成功哲学に「低額で仕入れて、大量に積み上げ、安く売る(Buy it low, stack it high and sell it cheap)」を実践していた。店内をイベント会場のようにして集客し、大安売りをするのも彼の得意の手法だった。ウォルマート創業者のウォルトン氏が生きていれば今月29日で103歳を迎えることになる。ウォルマートの店舗数は2年連続で減少している。しかし売上は伸び続けている。ウォルトン氏の時代ではあり得なかったことが起きているのだ。集客に値段の安さを強調することもない。必ずしもお店に集客する必要さえなくなっている。イベントは顧客の電話で行い、そこにあるバーチャルなカートに入れて購入する。ライブの買い物イベントもティーンエージャーがリードして行うのだ。変化に対して積極的だったウォルトン氏も草葉の陰で途方に暮れているかもしれない。ウォルマートは9日、若者を中心に幅広い年齢層が利用する動画共有SNSアプリ「ティックトック(TikTok)」で視聴中に買い物もできるライブストリーム・イベントを再び開催することを発表した。若いクリエーターらとコラボしたショッパブル・コンテンツでミレニアムやジェネレーションZなどの若い世代にリーチし、新たな顧客を発掘するのだ。第2回目は「スプリング・ショップアロング・ビューティ・エディション(Spring Shop-Along:Beauty Edition)」と題し、11日午後9時(東部時間)から行うことになる。今回はティックトックで350万フォロワーをもつ19歳のギャビー・モリソンさんがメーキャップ等の実演を行う。ウォルマートが扱っている化粧品やヘアケア商品などプライベートブランドまで加えた1時間のショッパブル・コンテンツになる。ユーザーはTikTokのウォルマートチャンネルから離れることなくストリーミングを楽しみながらクリエーターが解説するNYX(ニックス)やメイベリンなどを視聴中にカートに入れながら決済までの買い物ができるのだ。ウォルマートはより若いオーディエンスとつながりを持ちながら、若年層の新顧客に向けてシームレスでストレスフリーな買い物体験を提供することになる。ウォルマートによると昨年12月18日に行った「ホリデー・ショップ・アロング・スペクタキュラー(Holiday Shop-Along Spectacular)」では想定の7倍の集客があった。フロリダ出身のダンサーで「ジャスト・マイコ―」ことマイケル・リー氏をフューチャーしたファッション動画によりウォルマートのフォロワー数は25%増加したという。ショッパブル・ライブ・ストリーミングからの売上などは明かしていないが、何かしらの結果を得ていることから3ヶ月後に再びティックトック・イベントを行うのだ。スペイン風邪が大流行した1918年生まれのウォルトン氏が今のウォルマートをどのように見ているのかを想像するだけでも楽しい。ただキャップ帽を取って頭を掻きながら立ち去るだけかもしれないが...

⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。YouTubeやTikTokなどのプラットフォームにクリエーターなどのインフルエンサー、さらに流通業者が提携してショッパブル・コンテンツがどんどん生み出されていきます。ショッパブル・ライブ・ストリーミングが大きな市場になるのも時間の問題でしょう。



日本でも最近、研ナオコさんのすっぴん&メイク動画が話題になったり、指原莉乃さんがアップしたすっぴんからのメイク動画が1週間で500万近くまで再生されニュースになっていました。エントリー記事にあるようなショッパブル・コンテンツにしていたら「巣ごもり」ということもあり、凄まじい売上も記録していたと思います。



ショッパブル動画など新しいものに対して確実に批判的な意見を言ってくる人も出てくるとは思います。化粧品等に限らず様々な分野にショッパブル・コンテンツができるようになると批判も静かになります。なぜなら今の消費者は安くていいものなど、リアルなお役立ちコンテンツに飢えていますから。



クラブハウス(予想以上に勢いがなくなりましたね)より、ショッパブル・コンテンツです。ウォルマートも巨大なブルーオーシャンに気づいたのかもしれません。ファッションからメーキャップ、で次はなんでしょうかね。