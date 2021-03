辞任副報道官のお相手がTeen Vogueの編集長に

アレクシ・マキャモンド(Alexi McCammond)さんはまだ27歳ですが躍進中のウェブメディアAxiosの敏腕政治記者として鳴らしています。

そのロマンスのお相手だったホワイトハウスの副報道官だったTJ ダックロー(Ducklo)氏は、二人の関係は報道倫理に抵触しないか?との観点で記事を書くと告げた女性記者を「I wiil destroy you」(叩き潰してやるぞ)などと脅迫したとして、停職になりましたが、すぐに辞任しました。

この件は「小細工で墓穴を掘ったホワイトハウス副報道官」と題した3週間前の拙ブログに詳述しましたが、当時はバイデン政権初の辞任劇ということで、米国メディアは大騒ぎだったのです。

その当事者のお相手が、若い編集長が続いていたTeen Vogue誌ーーと言っても2017年にプリント版は止め、デジタル版のみですがーーの編集長最年少記録を塗り替える27歳の若さで、今月24日に編集長に就任する、と出版元のCondé Nastが発表したのです。(ちなみに前任者は28歳で、前前任者は29歳で就任)

これでまた、NYタイムズはじめ、多くのメディアが、ダックロー氏の一件がらみもあって取り上げたというわけです。

しかし、コンデナストはそんな話題がらみで採用したわけではないようです。プレスリリースでは「アレクシは次世代リーダーのベストなものを体現する力強い好奇心と確信を有する」と抽象的な言い方ですが、狙いは彼女の政治取材のキャリアにあるように見えます。

というのも、Teen VogueについてNew York Post紙は「政治問題に頻繁に取り組んでいるデジタルのみのファッションタイトル」と表現していますのでちょっと調べたらその通りなのです。アクセスするとこんなニューズレターのお誘い画面が現れました。「Teen Vogue流の政治ー情報によく通じてる」

現物をこれまで読んだことはありませんが、ウェブでも日本の少女向け雑誌では考えられないような過激なトランプ前大統領批判を、当選直後から展開して来たようです。

このWashington Postの2016年12月の記事でも、Teen Vogueのある政治的な論説を取り上げ、称賛していますが、その中には「トランプがTwitterに書いていること全てに懐疑的だ」などと就任式前からトランプのツィートに警戒感を呼びかけていたなどが紹介されています。

また、その記事を書いたコラムニストの執筆歴を見ると多くの政治的な論文を書いたことが分かりますし、毎年開催のイベントでは2017年の基調講演者として前年の大統領選で敗れたヒラリー・クリントン氏を招くなど、”意識高い系”ハイティーン女子を意識しているのが伺えます。

それに加え、2024年の大統領選はカマラ・ハリス副大統領とサウスカロライナ州知事、国連大使を努めたニッキー・ヘイリー氏の女性対決になるとの報道もあります。そうなればどっちが勝っても米国初の女性大統領誕生になるわけで、”意識高い系”を狙うTeen Vogueにとっては絶好のチャンス。

そして、そこに25歳にして2019年に全米黒人ジャーナリスト協会による「今年最も躍進した新進ジャーナリスト」に指名されたという才能に溢れ、かつ、大統領選でバイデン候補を担当したキャリアの上、テレビにも出演していたマキャモンド氏は願ってもない存在だったのでしょう。

彼女の編集長就任についてダックロ氏はツィッターでこう書きました。

So proud. And so well deserved ❤️❤️ https://t.co/RO31VjbvYt