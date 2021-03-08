povo on auの対応機種が拡大！iPhone 6s以降やSIMフリーモデルなどの全189機種に
KDDIおよび沖縄セルラー電話は5日、携帯電話サービス「au」において3月23日（火）に提供が開始されるオンライン専用の新料金プラン「povo（ポヴォ）」（ https://povo.au.com/ ）で利用できる対応機種を案内しています。
povoはシンプルで柔軟性の高いプラン設計をコンセプトとしており、月額2,480円（金額はすべて税抜、税込では2,728円）で使える月間高速データ容量20GBに加え、オンラインで自由に選択可能なさまざまな追加オプション（トッピング）が用意されます。
対応機種はiPhoneシリーズでは「iPhone 6s」以降の19機種、AndroidではZenFoneシリーズやPixelシリーズなどのSIMフリーモデルを含む170機種で、合計189機種のスマートフォン（スマホ）で動作確認できたとのこと。
また既存のauで対応機種を利用している場合には機種を買い換える必要はなく、原則、SIMカードの交換も不要でpovoにオンラインでプラン変更するだけですぐに使えるようになるということです。
なお、povoでは現在、事前申し込みを行って2021年5月31日（月）までにpovoを契約した人対象に3,000円相当のau PAY残高をプレゼントする「povo先行エントリーキャンペーン」を実施しています。なお、特典のプレゼントは1人につき1回まで。
povoはオンライン型携帯電話事業に幅広い知見と実績を有するCircles Asiaと協業し、オンラインでの簡便な手続きなどによる先端のデジタル体験を提案する新料金ブランドとして展開するauにおける新料金プランです。オンラインで手続きする人のニーズを踏まえ、受付拠点や提供するサービスを厳選し、効率化を図ることによって非常に手頃な料金を実現しています。
申し込みや手続きはpovo専用Webサイトから行い、申込方法は別途、公式Webサイトで案内するほか、povo先行エントリーキャンペーンにご登録した人には個別にSMSなどでもお知らせするとのこと。これまで対応機種はau VoLTE対応のAndroid搭載製品とiPhone 8以降のauが販売したスマホとされていましたが、一気にSIMフリーなども含めて拡大しています。
povo対応端末一覧
＜iPhone＞
iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro MAX、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE （第2世代）、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE （第1世代）、iPhone 6s、iPhone 6s Plus
＜Androidスマートフォン＞
○au
・auブランドモデル
Qua phone QZ、Qua phone QX、Qua phone PX、Qua phone
Google Pixel 5
・HTC
HTC U11 HTV33、HTC 10 HTV32、HTC J butterfly HTV31
・ファーウェイ
HUAWEI P30 lite Premium HWV33、HUAWEI P20 lite HWV32、HUAWEI nova 2 HWV31
・京セラ
GRATINA KYV48、BASIO4、TORQUE G04、URBANO V04、BASIO3、TORQUE G03、rafre KYV40、miraie f、URBANO V03、DIGNO rafre KYV36、TORQUE G02、URBANO V02、INFOBAR A03、BASIO、URBANO V01
・LGエレクトロニクス
LG it LGV36、isai V30+ LGV35、isai Beat LGV34、isai vivid LGV32、isai VL LGV31
・オッポ
OPPO Find X2 Pro OPG01
・サムスン電子
Galaxy A32 5G SCG08、Galaxy A51 5G SCG07、Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06、Galaxy Z Fold2 5G SCG05、Galaxy Z Flip 5G SCG04、Galaxy S20 Ultra 5G SCG03、Galaxy S20+ 5G SCG02、Galaxy S20 5G SCG01、Galaxy A41 SCV48、Galaxy Z Flip SCV47、Galaxy A20 SCV46、Galaxy Note10+ SCV45、Galaxy Fold SCV44、Galaxy A30 SCV43、Galaxy S10+ SCV42、Galaxy S10 SCV41、Galaxy Note9 SCV40、Galaxy S9+ SCV39、Galaxy S9 SCV38、Galaxy Note8 SCV37、Galaxy S8 SCV36、Galaxy S8+ SCV35、Galaxy S7 edge SCV33、Galaxy A8 SCV32、Galaxy S6 edge SCV31
・シャープ
AQUOS sense5G SHG03、AQUOS zero5G basic DX SHG02、AQUOS R5G SHG01、AQUOS sense3 basic、AQUOS zero2 SHV47、AQUOS sense3 plus サウンド SHV46、AQUOS sense3 SHV45、AQUOS R3 SHV44、AQUOS sense2 かんたん、AQUOS sense2 SHV43、AQUOS R2 SHV42、AQUOS R compact SHV41、AQUOS sense SHV40、AQUOS R SHV39、AQUOS SERIE mini SHV38、AQUOS U SHV37、BASIO2、AQUOS U SHV35、AQUOS SERIE SHV34、AQUOS SERIE mini SHV33、AQUOS SERIE SHV32、AQUOS SERIE mini SHV31
・ソニーモバイルコミュニケーションズ
Xperia 5 II SOG02、Xperia 1 II SOG01、Xperia 10 II SOV43、Xperia 8 SOV42、Xperia 5 SOV41、Xperia 1 SOV40、Xperia XZ3 SOV39、Xperia XZ2 Premium SOV38、Xperia XZ2 SOV37、Xperia XZ1 SOV36、Xperia XZs SOV35、Xperia XZ SOV34、Xperia X Performance SOV33、Xperia Z5 SOV32、Xperia Z4 SOV31
・シャオミ
Mi 10 Lite 5G XIG01
・ZTE
ZTE a1 ZTG01
○SIMフリー
※対応端末は一部機能がご利用いただけない可能性があります。
・エイスース
ROG Phone 3 （ZS661K）、ZenFone 7 （ZS670KS）、ZenFone 7 Pro （ZS671KS）、ROG Phone 2 （ZS660KL）、ZenFone 6（ZS630KL）、ZenFone Max （M2） （ZB633KL）、Zenfone MAX Pro （M2）（ZB631KL）、Zenfone MAX Pro （M1）（ZB602KL）、ZenFone Live（ L1）（ZA550KL）、ROG Phone （ZS600KL）、ZenFone Max （M1）（ZB555KL）、ZenFone 5Z （ZS620KL）、ZenFone 5Q （ZC600KL）、ZenFone 5 （ZE620KL）、ZenFone 4 Max （ZC520KL）、ZenFone 4 Selfie （ZD553KL）、ZenFone 4 Max Pro （ZC554KL）、ZenFone 3 Max （ZC520TL）、ZenFone 4 Pro （ZS551KL）、ZenFone 4 Selfie Pro （ZD552KL）、ZenFone 4 （ZE554KL）、ZenFone Live （ZB501KL）、ZenFone AR （ZS571KL）、ZenFone Zoom S （ZE553KL）、ZenFone 3 Ultra （ZU680KL）、ZenFone 3 Max （ZC553KL）、ZenFone 3 Laser （ZC551KL）、ZenFone 2 Laser （ZE500KL）、ZenFone 3 Deluxe （ZS550KL）、ZenFone3（ZE520KL）、ZenFone Go （ZB551KL）
・富士通
arrows BZ01、arrowsM04、arrowsM03
Pixel 4a（5G）、Google Pixel 4a、Pixel 4、Pixel 4 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL、Pixel 3、Pixel 3 XL
・ファーウェイ
HUAWEI nova（CAN-L12）、HUAWEI P10 lite
・MAYA SYSTEM
FREETEL REI 2 Dual （FTJ17A00）、jetfon（G1701）
・モトローラ
moto g6 plus（XT1926-5）、moto g6（XT1925-7）、moto e5（XT1944-6）、Moto X4（XT1900-2）、Moto G5s（XT1797）、Moto G5s Plus（XT1805）、moto z3 play （XT1929-8）、moto g6 play （XT1922-1）
・オッポ
OPPO A73（CPH2099）、OPPO Reno3 A（CPH2013）、OPPO A5 2020、OPPO Reno A、OPPO Reno 10x Zoom、OPPO AX7、R17 Pro、R15 Pro、R17 Neo、R15 Neo、R11s
・ピーアップ
Mode1 RS （MD-03P）
・シャープ
AQUOS SH-M04
・TCLコミュニケーション
BlackBerry KEY2 （BBF100-9）、Alcatel SHINE LITE（5080F）、Alcatetel IDOL 4（6055D）
・トリニティ
NuAns NEO [Reloaded] （NA-CORE2-JP）
・ウイコウ・ジャパン
View、Tommy 3 Plus
・ZTE
ZTU31、BLADE E02