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山田内閣広報官の後任に小野日子外務副報道官を起用へ 政府


　政府は辞任した山田真貴子内閣広報官の後任に小野日子（おの・ひかりこ）外務副報道官を起用する方針を固めた。持ち回り閣議で決定する。

・【映像】ノーパンしゃぶしゃぶ事件の教訓どこへ 総務省”接待”

　山田氏をめぐっては、放送関連会社につとめる菅総理大臣の長男らから総務審議官当時に7万円を超える接待を受けていたことが明らかとなり、国会で追及が続いていたが、先月28日に体調不良を理由に入院し辞職した。（ANNニュース）

▶映像：ノーパンしゃぶしゃぶ事件の教訓どこへ 総務省”接待”
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