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ワクチン接種の60代女性が死亡 ワクチンとの因果関係は不明


　厚生労働省は先月26日に新型コロナウイルスのワクチンを接種した60代の女性が、きのう死亡したと発表した。死因はくも膜下出血と推定され、ワクチンとの因果関係は分かっていないということだ。

　女性に基礎疾患やアレルギー歴はなかった。（ANNニュース）
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