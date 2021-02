【ワクチン　外交手段か】

貧しい国に無料でワクチンを提供する国際的な枠組み=Covaxを使った初めての供給が実現しました。対象はガーナです。

一方で、余剰のワクチンを外交や影響力の拡大に使っているとして、イスラエルや中国、インドなどに批判が出ているそうです。

[画像をブログで見る]

FT はWHO’s Covax vaccine scheme distributes first doses(Covaxの枠組みを使った初の供給実現)の中でコロナワクチンを共同購入し、途上国などに分配する国際的な枠組みについて、アフリカのガーナが初めてワクチンを受け取る国となったと報じています。

CovaxはWHO=世界保健機関が主導する枠組みで、先進国などが拠出金を払ってワクチンを共同購入して、低所得国に無償で供給し、参加国の人口の20%をカバーすることを狙っているとしています。

Unicefによりますと、ガーナはインドのSerum Instituteが生産した英アストラゼネカのワクチン60万回分を第一陣として受け取るということです。

人口3000万のガーナはこれまでにコロナの感染が8万700例で、死者は580人だそうです。

WSJ はFirst Free Covid Vaccines From WHO-Backed Covax Arrive in Ghana(WHO主導Covaxから初の無料ワクチンがガーナに届く)の中でWHOが主導するCovaxを使った初のワクチンが24日、ガーナに届き国際空港で政府高官らが出迎えたと伝えています。

ガーナでは感染の第2波に直面していて、60万回分のワクチンは30万人の医療従事者らに供給されるとしています。

Covaxを使ったワクチン供給は年内に20億回分の出荷を目指していて、そのほとんどが無料だとしています。その結果、所得の低い92か国の人口約20%をカバーできるということです。

アフリカなどではワクチン接種が始まっていないのに、西側諸国はすでに大量のワクチンを囲い込んでいると批判されていて、これまでに出荷された2億1000万回分のワクチンのうち、半分以上をアメリカと中国のわずか2か国が占めているとのことです。

Covaxはこれまでにファイザー、ジョンソン・エンド・ジョンソン、それにノババックスからワクチンの提供を受けることで合意していますが、ことし前半に予定されているCovaxの出荷のうち大半が割安なアストラゼネカのものだそうです。

New York Times はIsrael Gives Vaccine to Far-Off Allies, as Palestinians Wait(イスラエル、パレスチナ自治区よりも遠くの友好国にワクチンを優先)の中で、速いペースでワクチン接種を進めるイスラエルが占領下のパレスチナ自治区にワクチンを提供する義務があるはずなのに、大使館をエルサレムに移転することを約束している国にワクチンを優先的に提供していることに批判が出ていると報じています。

チェコ政府とホンジュラス政府は23日、イスラエルがモデルナ製のワクチン5000回分の寄贈を受けることで合意したことを明らかにしたということです。

イスラエルの報道によると、ハンガリーとグアテマラも同様の措置を受けるとしています。

こうした寄贈は、「ワクチン外交」とも言える新たなソフトパワーだと指摘。アジアでの影響力を拡大するために中国とインドもワクチンを寄贈するほか、UAE=アラブ首長国連邦はエジプトに対して寄贈するとしています。

先週にはイスラエル政府がシリアで拘束された自国民を解放してもらう見返りにロシア製のコロナワクチンを購入することで同意したとしていうことです。

イスラエルからホンジュラスなどに提供されたワクチンは”“紐付き”でなかったということですが、大使館をテルアビブからエルサレムに移転したり、移転を公約したりした国ばかりだとしています。

人口900万のイスラエルは自国民の半数以上に対してファイザーのワクチンを少なくても1回接種していて、その結果、モデルナ製の余剰ワクチンを外交手段に活用できるようになったと解説しています。