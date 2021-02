グーグル、有名なAI研究者をまたも解雇「私は完全に消され、チームは奪われてしまった」

米グーグル(Google)の倫理的AIチームを務めるマーガレット・ミッチェル(Margaret Mitchell)氏は2月19日、自身のTwitterアカウントで同社に「解雇された」とツイートした。Twitter上では同情の声や、今後の活動を応援する声が寄せられている。

グーグルと言えば、同じく倫理的AIチームの共同リーダーを務めるティムニット・ゲブル(Timnit Gebru)氏が現地時間2020年12月2日、自身のTwitterアカウントで、同社に解雇を通告されたと明らかにし、大きな波紋を呼んだばかりだ。

米Axiosの報道によると、今回解雇されたマーガレット・ミッチェル氏は、先に解雇されたティムニット・ゲブル氏に対する差別的な扱いを示す例を見つけるために、自動化したソフトウェアを使用し、自身が過去にやり取りしたメッセージを検索していたという。

>>米Axiosによる報道

その結果、米CNETなどで報じられているとおり、マーガレット・ミッチェル氏はグーグルに企業のデータ取り扱いに関して調査を受け、職務用アカウントをロックされるにいたった。

>>米CNETによる報道

一方で、グーグルは現地時間2月18日、責任あるAIに関する新しい専門知識センターを設立し、トップにマリアン・クローク(Marian Croak)氏を迎えると発表した。

グーグルによると、マリアン・クローク氏は画期的な技術に数十年かけて取り組んでおり、複数の分野で200件以上の特許を取得しているという。現在は、グーグルがAIについて責任を持って開発し、良い影響を与えることを確認するといった新しいプロジェクトに取り組んでいるとのこと。

...And this is how I find out. I'm so glad for all the trust they've rebuilt. It seems I've been completely erased and my team taken.https://t.co/1BTGOo5Wry