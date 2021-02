テキサス州の大停電、バイデン政権の気候変動対策に一石を投じる

自然は時に、残酷です。

コロナ禍に見舞われる米国に、2月13日頃から記録的な大寒波が襲来しました。

最も大きな打撃を受けた州は、テキサスです。テキサス州の冬の平均気温は摂氏7~13度程度にも関わらず、16日にはダラスでマイナス11度まで急低下し、1930年以来で最低を更新。ヒューストンやサンアントニオでもマイナス11度と1989年以来で最低をつけました。豪雪にまで見舞われ7.6~12.7cm程、積もったといいます。17日には、テキサス州の254郡全てで、気象警報が発出されたほどです。

テキサス州と言えば面積はアラスカ州に次いで全米第2位で69.6㎢と日本の約2倍、フランスをも上回るというのに、除雪車保有台数は700台程度なんですよね。いかに大寒波への備える意識が低いかが伺え得ます。結果、交通網が混乱しただけでなく、食料を始め様々なのサプライチェーンが途絶してしまいました。

まだまだ寒気は弱まらず、19日付けのCNNによれば、約7,800万人が冬期気象警報(winter weather alert)、約 2,700万人が硬氷結警報(hard freeze warning)にさらされ、予断を許さない状況が続きます。

この歴史的な寒波のなか、テキサス州では大停電が発生しました。グレッグ・アボット州知事(共和党)は20年夏に同じく広範に及ぶ停電を経験したカリフォルニア州のニューサム知事と同じく、民間企業に非難の矛先を向けたものです。

しかし、他州も冬将軍の猛威にさらされたにも関わらず、なぜテキサス州だけがこのような大停電の憂き目に遭ってしまったのでしょうか?

アボット州知事は、ツイッターで「天然ガスや石炭を燃料とした発電所を含め、民間の電力会社で凍結を確認した」と説明しています。さらにFOXニュースでは「テキサス州にとってグリーン・ニューディールは致命的な政策となる」と警鐘を鳴らし、特に風力発電への依存度を問題視しました。

チャート:SNSでは、凍結したタービンの画像が出回る

4 million without power—Texas could have invested in at least 3 things for its frozen wind turbines:



water resistant coating on blades



more de-icing drones



upgrades in heating packages



If they can work atop snow-covered Alps. They can work in Texas.#PolarVortex pic.twitter.com/wa7LlAMsrG