【米　コロナ死で平均寿命が１年短縮】

今週のThe Economistの表紙は、インベーダーゲームのように、注射器から勢いよく出るワクチンが新型コロナウイルスをやっつけるもの。国民にワクチンを接種してもらうことがコロナ対策の決め手ですが、多くの国が苦悩。アメリカではすでに平均寿命が1年短くなるくらい死者が広がっていますが、今後、「ワクチン確保」よりも「ワクチン拒否」が課題になる恐れがあるそうです。はU.S. Life Expectancy Fell in First Half of 2020 as Covid-19 Deaths Surged(コロナ死増加でアメリカの平均寿命が短縮)の中で、新型コロナウイルス感染による死亡の拡大を背景に、去年の1月から6月の間にアメリカの平均寿命が約1年縮小したと報じています。CDC=アメリカ疾病予防管理センターが18日に公表したデータでは、平均寿命は6月末時点で77.8歳だと推計され、これは2.9年縮小した第二次世界大戦中の1942年から1943年以来の縮小幅だとしています。この結果、アメリカの平均寿命は2006年以来の低水準となりました。このうち、黒人は2.7年縮小して72歳に、ヒスパニック系は1.9年縮小して79.9歳となった一方で、白人は0.8年縮小して78歳だったそうです。アメリカではこれまでに約49万人がコロナで亡くなっていて、マイノリティの人たちの死亡率が高い理由として、専門家は医療保険に加入していなかったり、エッセンシャルワーカーとして対面による仕事についていたりすることが多いことを挙げています。はA third of service menbers have refused coronavirus vaccines, defense officals say(兵士の3分の1がコロナワクチンを拒否)の中で、アメリカ軍が17日、議会下院で開かれた公聴会で130万の軍関係者のうち、これまでに15万人がワクチン接種を終えていて、対象者の3分の2が接種に応じたということです。アメリカ軍の高官は、接種に応じる率について「社会全体の傾向を映している」と述べたとしています。アメリカ軍は入隊にあたって一定のワクチン接種を義務化しているほか、外国に駐留する場合には腸チフスやポリオのワクチン接種を求めていますが、製薬大手のファイザーとモデルナのコロナワクチンが緊急承認だったことから、FDA=米食品医薬品局の許可なく、義務化できないとのことです。はVaccine hesitancy is putting progress agains covid-19 at risk(ワクチン拒否により、コロナとの闘いがリスクに)の中で、コロナワクチンの接種に躊躇したり拒否したりする人が世界で広がると、自らの命を危うくするだけでなく他の人たちの命をもリスクにさらすと伝えています。2019年まで米FDAのトップを務め、現在はファイザーの取締役のスコット・ゴットリーブ(Scott Gottlieb)氏は、アメリカでのワクチン接種の最大の課題はこのあと、「供給やロジ」から「ワクチン拒否」に移ると予想しているそうです。一般的にワクチン接種に積極的なイギリスではこれまでに15%が拒否し、こどもたちが接種の対象でないことを踏まえると、「集団免疫(herd immunity」の達成が難しくなっているということです。とりわけ若者の間で拒否する人が増えることが懸念されています。ある人がワクチン接種を受けるかどうかは、自分の経験や当局に対する信頼の有無によるものだとしています。教育による意識改革を主張する人もいるでしょうが、アメリカでは医療従事者の間で拒否するに人たちが出たことを見ると、決して情報不足が理由でなく、過去1年の間に十分な給与が払われないまま必要な防護用品も受け取れなかったことから、雇用主に対する不信感を反映した場合も多いといいます。楽しそうに接種を待っている人を見たり、政治家、王族、セレブが打ったりすると接種したくなる人が増えるほか、ワクチンが希少だという認識が広がれば接種する人が増えるかもしれないそうです。「自ら拒否することと、拒否されることは違う(To refuse is one thing; to be denied another)」というわけです。ただ、SNSを通じて、信頼を勝ち取るよりも不安を煽る方が簡単ですし、行動するよりも行動しないことの方が容易だと指摘。これまでのところ、接種を済ませた人たちはその様子を楽しそうにSNSにアップし、公衆衛生が勝っているものの、これが当然のことと思ってはならず、闘いはこれからだと結んでいます。