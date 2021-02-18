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五輪担当大臣 後任に丸川珠代氏が内定


　東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の新しい会長に橋本五輪担当大臣が選出される見通しとなったことを受け、後任の大臣に、丸川珠代参議院議員が内定した。
　
　丸川氏は、2016年8月からおよそ1年間五輪担当大臣を務めていて、今回が再登板となる。夕方にも認証式が行われ正式に就任する見通しだ。（ANNニュース）
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