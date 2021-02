【ワクチン確保と接種証明】

New York Times

イギリスやアメリカの最初の接種から約2か月。日本でも新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりましたね。アメリカでは国民全員が接種するのに必要なワクチン量を7月末までに確保するめどが立ったそうです。一方、スピーディな接種で知られるイスラエルでは接種の促進に向けてワクチンを接種していれば劇場などに入れる「グリーン・パスポート」を来週導入するそうです。はBiden suggests vaccines will be available for every American ‘by the end of July’の中で、バイデン 大統領が16日、CNN主催のタウンホール会合で新型コロナウイルスのワクチン接種を希望するアメリカ人全員がことし7月末までに受けられる見通しを示したと報じています。供給網などのロジの問題から多くの人が夏の終わりまでに接種を受けるのは難しいだろうと言っていた先週から一転して楽観的な見立てを打ち出したとしています。バイデン大統領は司会者から「いつまでにみんなワクチンを受けられるか?」との質問に対して躊躇なく「ことしの7月末までに」と答えたあと、それまでに「準備が整っている」といい直したということです。その上で、そこから実際の接種までに何か月もかかると思っていないと述べたそうです。さらに過剰な期待を膨らませたくないとした上で「次のクリスマスまでに今日とはまったく異なる状況となるだろう」と述べました。先週、バイデン政権は新たたに2億人回分のワクチン接種量を確保し、その結果、ワクチン在庫が50%増えて夏の終わりまでに3億人分を入手したことになるとしています。一方でバイデン大統領は「ワクチンを用意できること」と「国民に打ってもらうこと」はまったく異なるという認識を示し、「ワクチンを接種してください」と述べたということです。はRate of new coronavirus cases declining around the world, WHO says(世界の新たなコロナ感染が減少とWHO)の中で、WHO=世界保健機関が新型コロナウイルスの変異株が一部の地域で広がる一方で、新たな感染が前の週に比べて16%減ったとことを明らかにしたと伝えています。世界全体の死者数も減っていて、とりわけヨーロッパ諸国、それにアメリカで減少が目立っているとしています。このうち、去年2800万の感染が報告され48万8600人が死亡したアメリカではこの1週間で23.7%減ったということです。はIsrali leader presses jabs on unvaccinated(イスラエル首脳、ワクチンを打っていない国民に対して接種を求める)の中で、イスラエルのネタニヤフ首相が16日、50歳以上でまだ新型コロナウイルスのワクチンを打っていない約57万人に対して、接種するよう求めたと報じています。ネタニヤフ首相は400万人目の記念すべき接種が行われた会場で、「50歳以上でまだ接種を受けていない57万の皆さんに訴えたい。コロナによる死亡者や重症者のほぼ100%はこのグループの中にいる」として接種を求めたとのことです。イスラエルでは、接種を終えた人には「グリーン・パスポート」を提供し、これを保有していれば劇場、シネマ、スポーツ観戦、レストランを訪れることができるほか、海外向けの飛行機に搭乗できるということです。