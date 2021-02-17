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東京都で新たに378人が新型コロナに感染、重症87人に減少

［東京　１７日　ロイター］ - 東京都は１７日、新たに３７８人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。

重症者は８７人。１６日時点では９２人だった。

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