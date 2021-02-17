東京都で新たに378人の感染確認 重症者は5人減って87人





東京都によると、きょう都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は378人だった。6日連続で400人を下回った。感染が確認されたのは10歳未満から90代の378人。直近7日間の1日あたりの平均は353・6人で、前の週の69．6％となった。年代別にみると30代が最も多い74人、次いで20代が66人、50代が52人、40代が51人。重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は合わせて85人。重症の患者は前の日から5人減り87人となった。（ANNニュース）