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東京・日野市の元副市長ら3人が詐欺の疑いで逮捕 区画整理事業の助成金をめぐり

　東京・日野市の区画整理事業の助成金をめぐり、詐欺の疑いで日野市の元副市長ら３人が警視庁に逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かった。（ANNニュース）

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