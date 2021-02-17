1月貿易収支は3239億円の赤字＝財務省

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［東京 １７日 ロイター］ - 財務省が１７日発表した１月貿易統計速報は、貿易収支が３２３９億円の赤字だった。ロイターの予測中央値は６０００億円の赤字だった。
輸出は前年比６．４％増、輸入は前年比９．５％減だった。
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