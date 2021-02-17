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ＦＲＢ議長、23日に上院銀行委で半期に一度の証言へ


［１６日　ロイター］ - 米上院銀行委員会は１６日、パウエル連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が２３日に経済・金融政策に関する半期に一度の証言を行うと発表した。

現時点で、下院金融サービス委員会での証言日程は明らかになっていない。

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