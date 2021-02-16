北朝鮮、米ファイザーにハッカー攻撃　ワクチン技術狙う＝聯合ニュース

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［ソウル １６日 ロイター］ - 韓国の聯合ニュースは１６日、北朝鮮が米製薬大手ファイザーにハッカー攻撃を仕掛け、新型コロナウイルスワクチンの技術を盗み取ろうとしたと報じた。
韓国の国家情報院の情報として報じた。
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