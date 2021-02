[Alexandros]、岩井俊二監督との初タッグ作品『夢で会えても』音楽篇映像公開

[Alexandros]



[Alexandros]の「rooftop」が全編に流れる「夢で会えても Music Issue 〜for rooftop〜」が公式YouTubeチャンネルで公開された。



[Alexandros]と岩井俊二監督が初タッグを組み、昨年コロナ禍に[Alexandros]が発表した「rooftop」に着想を得て、岩井俊二監督が脚本を書き下ろし、[Alexandros]メンバー全員が出演したオリジナルのショートムービー「夢で会えても」。LINE NEWSの縦型動画プロジェクト「LINE NEWS VISION」にて昨年12月上旬より全8話が配信され現在も公開中であるが、緊急事態宣言がいまだ続く中、「rooftop」をフルサイズで使用し楽曲に合わせて岩井監督が全話の映像から特別編集。







「夢で会えても Music Issue 〜for rooftop〜」には、緊急事態宣言下の今、コロナによって変わってしまった私たちが生きるこの”特別な時代”を映した本作をより多くの人に観てもらい、”ひとつのヒカリや希望”を見つけ出してほしいという想いが込められている。



・岩井俊二監督コメント

去年の緊急事態宣言を懐かしく思いながら今年を迎えたかったが、この厄災との闘いは今しばらく続きそうだ。

苦境。空を見上げる機会も増えた。こんな時にしか作れないものもあるだろう。作るしか芸のない我等の吐息がこの作品を作り上げた。今はそんな気がする。



<リリース情報>



[Alexandros]

『Wheres My History?』

2021年3月17日(水)発売



【通常盤】(2CD) UPCH-2216/7 3,000円(税抜)+税

【初回限定盤】(2CD+DVD) UPCH-7578 4,300円(税抜)+税

【初回限定盤】(2CD+Blu-ray) UPCH-7579 4,700円(税抜)+税

※全形態共通封入特典

Wheres My History? リリース記念 Premium On-line Event

(3月下旬開催予定。詳細は追ってお知らせいたします)



=収録曲=

2枚組全33曲

[A]盤 全17曲

1. Adventure

2. ワタリドリ(映画『明烏』主題歌/アサヒビール『アサヒ ザ・ドリーム』CMソング/ SUBARU XV TVCMソング)

3. Dracula La (MBS・TBS系ドラマ「女くどき飯」主題歌)

4. 風になって(SUBARU XV TVCMソング)※新曲

5. Feel like(『GLOBAL WORK(グローバルワーク)』TVCM 曲)

6. 月色ホライズン(アクエリアスCMソング)※C D初収録

7. Droshky!

8. Leaving Grapefruits (フジテレビ系ドラマ土ドラ「She」劇中曲)

9. Girl A (関西テレビ・フジテレビ系「サイレーン 刑事×彼女×完全悪女」オープニング曲)

10. Mosquito Bite(映画『BLEACH』主題歌)

11. ムーンソング(三井住友カードApple Pay CMソング)

12. Philosophy (NHK [Alexandros]18祭曲) ※CD初収録

13. アルペジオ (PlayStation®4用ソフトウェア『JUDGE EYES:死神の遺言』主題歌)

14. LAST MINUTE

15. あまりにも素敵な夜だから(NHKドラマ10『ミス・ジコチョー~天才・天ノ教授の調査ファイル~』主題歌)※CD初収録

16. PARTY IS OVER

17. rooftop (LINE NEWS VISION ショートムービー「夢で会えても」テーマソング)



[C]盤 全16曲

1. Burger Queen ※新MIX

2. For Freedom ※新MIX

3. Starrrrrrr

4. Run Away (フジテレビ系ドラマ土ドラ「She」劇中曲)

5. Untitled

6. city ※新MIX

7. Thunder

8. Kick&Spin

9. Kill Me If You Can ※新MIX

10. Cat 2

11. Youre So Sweet & I Love You

12. spy

13. Waitress, Waitress! ※新MIX

14. Dont Fuck With Yoohei Kawakami ※新MIX

15. かえりみち ※新MIX

16. 温度差 ※新録



Best Album「Wheres My History?」ユニバーサルミュージック特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/alexandros/

オリジナルドラマの本編はコチラからご覧いただけます https://lin.ee/nFAnBkm