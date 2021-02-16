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ＴＯＰＩＸが連日のバブル崩壊後高値を更新、91年6月以来の水準


［東京　１６日　ロイター］ - １６日の東京株式市場で、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）が連日のバブル崩壊後高値を更新した。一時１９６１．８０ポイントまで上昇し、１９９１年６月以来の高水準で推移している。

(浜田寛子)

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