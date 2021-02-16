ＴＯＰＩＸが連日のバブル崩壊後高値を更新、91年6月以来の水準

新規登録/ログイン
［東京 １６日 ロイター］ - １６日の東京株式市場で、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）が連日のバブル崩壊後高値を更新した。一時１９６１．８０ポイントまで上昇し、１９９１年６月以来の高水準で推移している。
(浜田寛子)
FacebookでBLOGOSをフォロー
記事一覧へ
1
木村正人
02月16日 07:06
2
ktdisk
02月15日 06:52
3
佐々木康彦 / ITmedia オルタナティブ・ブログ
02月15日 15:11
4
かさこ
02月15日 14:11
5
ヒロ
02月15日 10:02
6
山内康一
02月15日 14:27
7
PRESIDENT Online
02月15日 16:05
8
fujipon
02月15日 15:30
9
音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）
02月15日 10:21
10
WEDGE Infinity
02月15日 07:09
アンケート一覧
ピックアップ一覧
BESHOCK Ramen & Sake Bar
BLOGOS編集部
Getty Images
記事ランキング一覧
木村正人
大串博志
山口利昭
赤池 まさあき
安倍宏行
女性自身
トピックス一覧へ
© LINE Corporation
コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。
※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。