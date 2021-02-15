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東京都 感染者数838人分の報告漏れ 1日あたりの最多は73人増えて2520人に 保健所の業務過多が原因か


　東京都は新型コロナウイルスの感染者数について、保健所から都に対してこれまでに838人分の報告漏れがあったと発表した。

　東京都によると11月18日から1月31日までの間に18の保健所から合わせて838人分の報告漏れがあった。報告が漏れていた分を加えると都内の感染者は15日時点で1万7609人になった。

　また、1日あたりの感染者でこれまでで最も多かったのは1月7日の2447人だったが、73人増えて2520人となった。都によると、去年の年末以降、都内の感染者が急増したことによって保健所の業務が多くなったことが原因だとしている。（ANNニュース）
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