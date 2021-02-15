東京都で新たに266人の感染確認 重症者は97人 およそ1か月半ぶりに100人を下回る





東京都によると、きょう都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は266人だった。重症の患者は97人で、およそ1か月半ぶりに100人を下回った。感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の266人。直近7日間の1日あたりの平均は379人で前の週の68.2%となった。年代別にみると20代が最も多い51人、次いで40代が38人、50代が37人、30代が35人。重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は合わせて53人。重症の患者は前の日から6人減って97人となった。重症の患者が100人を下回るのは先月2日以来およそ1カ月半ぶり。（ANNニュース）