小細工で墓穴を掘ったホワイトハウス副報道官

バイデン大統領の副報道官が辞任、というニュース、共同通信や時事通信が短く伝える程度で、今日は新聞休刊日とあってか、新聞社サイトにも殆どないようです。

ただ、私はこの件を比較的早くから注目していましたので、こういう顛末になったことでいろいろ考えさせられました。その一つが、この問題に火をつけたワシントン政界に強い影響力を持つPoliticoのホワイトハウス担当編集者サム・ステイン(Sam Stein)氏のツィートです。

Dear press hands: I understand it’s tempting to try and get ahead of a seemingly bad story by feeding it to another outlet that will handle it kindly. It may even seem strategic. But the short term gain you feel will be undone by the longer term damage from the act. Don't do it.