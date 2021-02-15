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全国の重症者658人 前日から10人減

　厚生労働省によると、新型コロナウイルスに感染し重症となっている人は、15日0時時点で、全国で658人だった。前日から10人減り、14日連続の減少となった。

　一方、累計の死亡者数は6950人で、前日から40人増えている。
（ANNニュース）

映像：ワクチン接種は17日から 菅総理表明
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