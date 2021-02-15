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東証システムでネットワーク障害発生、取引は通常通り＝東証

［東京　１５日　ロイター］ - 東京証券取引所によると、１５日８時頃、東証のシステムでネットワーク障害が発生した。ただ、システムは正常に稼働しており、午前９時から取引は通常通り行われている。

(浜田寛子)

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