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バッハ会長「森会長の辞任理由を理解し、尊重する」


　東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森会長の辞任表明を受け、IOC（国際オリンピック委員会）が声明を発表した。

【映像】IOC会長「森会長の辞任理由を尊重」

　IOC声明はバッハ会長のコメントを紹介し、「森会長の辞任理由を理解し、尊重する。また、東京大会の開催に向けた長年に渡る貢献に感謝したい」としている。
（ANNニュース）

▶︎映像：バッハ会長「森会長の辞任理由を理解し、尊重する」
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