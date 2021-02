中国、BBCワールドニュースの国内放送を禁止　ウイグル報道など受け

中国の放送規制当局は11日、BBCワールドニュース(国際ニュース放送)の放送を国内で禁止すると発表した。

中国はこれまで、新型コロナウイルスや少数民族ウイグル族への迫害をめぐるBBCの中国関連の報道を批判してきた。

中国の放送規制当局・国家広播電視総局はこの日、BBCワールドニュースの中国報道について、「ニュースは真実かつ公平でなくてはならない」などとする中国の放送ガイドラインに「著しく違反した」と述べた。

そのうえで、BBCの次年度の放送免許の更新申請を受け付けないとした。

この決定を受け、BBCは声明を発表。「中国当局がこのような措置を決めたのは残念だ。BBCは世界で最も信用されている国際報道放送局であり、世界各地のニュースを公正公平に、誰にひるむことも肩入れすることもなく伝えている」とした。

商業サービスのBBCワールドニュースは、世界中で英語のテレビ放送をしている。中国では従来から大部分が制限されており、外資系ホテルや外国公館などでのみ視聴が可能。そもそも、ほとんどの国民は見ることができない状態だった。

中国をめぐっては、イギリスのメディア規制当局である情報通信庁(オフコム)が今月4日、中国国営テレビ「中国環球電視台(CGTN)」のイギリス国内での放送免許を取り消した。

オフコムは、CGTNの免許をスター・チャイナ・メディア・リミテッド(SCML)が不正に保有していたことが判明したとしていた。

また、CGTNが昨年、イギリス人のピーター・ハンフリー氏が自白させられたとされる映像を放送したとして、イギリスの放送規定に違反したとしていた。

ドミニク・ラーブ英外相は、中国当局の決定について「メディアの自由を損なう、受け入れられないもの」、「国際社会における中国の評判を傷つけるだけだ」などとツイートした。

China’s decision to ban BBC World News in mainland China is an unacceptable curtailing of media freedom. China has some of the most severe restrictions on media & internet freedoms across the globe, & this latest step will only damage China’s reputation in the eyes of the world.