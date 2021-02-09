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全国の重症者759人 前日から14人減




　厚生労働省によると、新型コロナウイルスに感染し重症となっている人は9日午前0時時点で、全国で759人だった。前日から14人減って8日連続で減少している。

　一方、累計の死亡者数は6474人で前の日から81人増えている。
（ANNニュース）
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