【コロナワクチンの接種計画に遅れ】

新型コロナウイルスのワクチンに関する報道が世界的に相次いでいます。はSouth Africa halts rollout of AstraZeneca vaccine(南ア、アストラゼネカ製ワクチンの接種を見合わせ)の中で、南アフリカが英製薬大手アストラゼネカが開発した新型コロナウイルスのワクチンについて、変異ウイルスへの効果は「限定的だ」として、接種を見合わせたと報じています。南アフリカは、今月からアストラゼネカが開発し、インドで生産されたワクチンを医療従事者を対象に150万回分確保して接種を始める計画でしたが、より詳細なデータを検証できるまで行わないと言うことです。これに対して、アストラゼネカ側は、南アフリカで行った試験の約2000人の対象は、平均年齢が31歳と若かったため、重い症状や入院、死亡を防ぐかどうかは評価できなかっとしています。はBiden says Trump administration handling of pandemic was ‘more dire than we thought’(バイデン、トランプ政権のコロナ対応は「思っていたより深刻だった」)の中で、バイデン大統領がCBSテレビのインタビューで、トランプ前政権のコロナ対応について、ワクチンの確保が遅れるなど「思っていたよりも深刻な事態だった」と述べたと伝えています。バイデン大統領はこの夏までに全人口にワクチン接種することは「困難だ」と認めた上で、NFL=アメリカプロフットボールリーグのトップから全米にある32のフットボールスタジアムを集団接種の会場として使ってもよいという確約を取り付けたとしています。はワクチン接種の優先順位についてトランプ前政権がコンピューターのアルゴリズムを使って、成人人口に従って州ごとに割り当て、その後州当局が地元の病院や高齢者施設、クリニックに供給する計画でしたが、アルゴリズムを使った結果、かえって州当局の負担を重くしたと報じています。ファイザーとモデルナのワクチンが仮に同じ病院に向けたものだったとしても、毎週、複数の配達計画を用意する必要があるためだとしています。はSlow Covid-19 Vaccine Rollout, New Variants Shift Some Business Plans(ワクチン接種の遅れと変異種の登場で企業の事業計画に変更も)の中で、大手企業のトップに取材した結果、多くの消費者が旅行や外食、買い物を「コロナ前」の水準で行うのはことしの後半だとみていると伝えています。「ベルサーチ」などのブランドを保有する親会社のトップは、高級品の販売は往々にして旅行とセットのため、2022年の5月までの回復しないと見込んでいるそうです。とりわけ心配されているのはワクチン接種の遅れだとしています。自国でワクチンを生産していないカナダは、国際クルーズ船の入港の解禁時期を1年延期して、2022年2月28日にしたということです。