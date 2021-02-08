海自・潜水艦と民間商船が衝突 乗務員3人が軽傷 浮上の際に接触 高知・足摺岬沖





海上自衛隊の潜水艦と民間商船が衝突した事故で潜水艦の乗組員3人がけがをしていたことが分かった。午前11時ごろ、高知県足摺岬沖の海上で海上自衛隊の潜水艦「そうりゅう」と民間商船が衝突する事故が発生した。海上自衛隊によると訓練中のそうりゅうが浮上する際に民間商船と接触した。そうりゅうは船体が一部損傷したものの、航行は可能ということだ。乗組員3人が軽傷となっている。一方、民間商船側は海上保安庁が連絡をしたところ衝突した振動はなく、船体にダメージは無いと思われる、との回答があったということだ。（ANNニュース）