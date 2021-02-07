東京都と23区の2021年度（令和3年度）予算案の簡単まとめ

もと大田区議会議員おかたかしです。

身近な自治体の新年度予算案が知られていない現実があります。

東京都は大きすぎてわかりにくいし、東京23区は狭いエリアに23の自治体があって、細かすぎるのでマスコミの報道に載りません。

東京23区は、それぞれに抱える社会問題解決のために施策を打ち出します。 財政力のある自治体がそれぞれに課題解決策を競う政策コンテストともいえますので、注目に値します。

ひとつひとつ一次情報にあたると大変なので、各区の公式サイト以外では都政新報の記事を参照しました。

東京都の予算案

予算案の概要

⼀般会計歳出総額 7兆4,25 億円

前年比＋710億円 ＋1.0％

税収 5 兆450億円

前年比 ▲3,996億円 ▲7.3％

事業見直しで1,110億円の財源確保

小池都政の5年間で合計4,600億円

基金残高 7,611 億円

前年比 ▲7,953億円 ▲51.1％

歳出の目的別内訳

引用：東京都財務局

https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/zaisei.html

東京都の事業の一部だけ紹介

結婚応援イベント・結婚応援パスポート 0.3億円

不妊治療助成 55億円

【New】若年がん患者⽣殖機能温存治療費助成事業 1億円

ＬＩＮＥチャットボット「妊娠したかも相談＠東京」 0.1億円

【New】 東京都出産応援事業（令和３〜４年度に出⽣した⼦ども1⼈当たり10万円分） 101億円

【New】 ⾥親養育専⾨相談事業（⾥親⼦のサポートネット） 0.1億円

ＴＯＫＹＯスマート・スクール・プロジェクト 132億円

【New】 ⼯業⾼校における企業等との連携に関する調査研究 0.1億円

【New】 私⽴幼稚園の教育⽔準向上の新たな⽀援 ２億円

【New】 デジタルデバイドの是正に向けた⾼齢者向けスマートフォン利⽤普及 ２億円

【New】 ⾼齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種補助 ４億円

【New】 ＡＩとＩｏＴにより認知症⾼齢者問題を多⾯的に解決 ２億円

特別養護⽼⼈ホーム整備費補助 107億円

介護現場デジタル機器活⽤促進 ３億円

働くパパママ育休取得応援 ５億円

【New】 テレワークを活⽤した⼥性の雇⽤拡⼤ 0.7億円

住居喪失不安定就労者・離職者等サポート 22億円

デジタル⼈材育成⽀援 ６億円

社会構造の変化に適応した働き⽅改⾰ 44億円

【New】東京 i ＣＤＣ専⾨家ボードにおける調査・研究 ３億円

コロナウイルス等予防ワクチン開発研究の推進 １億円

救急活動体制の充実 38億円

中⼩河川の整備 491億円

下⽔道の整備 471億円

無電柱化の推進 340億円

品川駅周辺まちづくり 63億円

道路ネットワークの形成 2,404億円

ホームドア等整備 ８億円

【New】 サステナブルエネルギーファンドの創設 10億円

【New】フィンテックファンドの創設 2億円

【New】 DXファンドの創設 20億円

【New】 ⾦融系外国企業重点分野⽀援 ３億円

中⼩企業制度融資等 2,244億円

商店街の活性化⽀援 53億円

都市農業経営⼒強化事業 ５億円

【New】 公⽴学校⽊の教育環境整備補助 ３億円

ゼロエミッションビークル関連 403億円

省エネルギー対策 112億円

【New】 だれもが遊べる児童遊具 0.6億円

オリンピック・パラリンピック準備・運営 3,864億円

【New】「アートにエールを︕」⼤規模イベント・公演助成 ５億円

【New】 アートファンド ４億円

【New】 アーバン・フィットネス推進事業 0.3億円

東京都の事業紹介はどうしても網羅的になります。23区の予算もご参照ください。

各区予算案から新事業を勝手にご紹介

この時点で判明していた10区の予算案から新事業を勝手にピックアップします。

コロナ関連、ひとり親、高齢者ICT、DX、キャッシュレス、といった言葉が並びます。書いてないけど既に取り組んでいるという区もあるでしょう。

世田谷区（総額 ３，１９９億円）

PCR検査費用 15億円

ひとり親世帯への住居支援 1,398万円

中小企業業態転換支援（1社上限150万円） 4億円

DX推進（AIチャットボット、せたがやpay など）4億円

練馬区（総額 ２，８２５億円）

練馬区は、23区で唯一自前の児童相談所の設置を否定しています。代替案として、「児童虐待対応拠点」で都と区の連携を図ることにしており、その関連予算が5,100万円

データヘルス推進のための専門職配置 2,100万円

ひとり親支援（離婚協議書作成の公正証書の手数料助成など）1億2,200万円

板橋区（総額２，２０９億円）

病院間連携による転院等支援でコロナ専門病床を確保 1億3千万円

児童虐待対策（24時間・365日コールセンターなど） 3,600万円

医療的ケア児保育 1,500万円

コロナ対策住居確保給付金への上乗せ 700万円

植村直己スポーツセンター 19億円

江東区（総額２，１７１億円）

渋沢栄一翁の検証に関する包括連携協定関連 216万円

高齢者向けICT講座 124万円

品川区（総額１，８２４億円）

中小事業者のコロナ支援（1社上限20万円） 2億円

中小事業者のテレワーク支援（1社上限80万円） 8,000万円

オリンピック向け「しながわハウス」設置 1億1,196万円

ひとり親家庭養育費確保支援（養育費立替補償、公正証書作成支援など） 81万円

多胎児家庭支援 20,648千円

医療的ケア児向け「インクルーシブひろば」設置 2,950万円

証明書発行手数料、利用料の支払いを交通系 IC カードでキャッシュレス 82万円

電子図書館 5,038 千円

港区（総額１，６２４億円）

低所得子育て生体への食糧支援（1万円カタログギフト×12ヶ月） 4億8,941万円

障害者の就労支援 570万円

創業再チャレンジ支援事業 2 , 1410万円

中小企業テレワーク支援事業 3 , 000万円

手続手数料無料化（証明書、犬の登録手数料、飲食店営業許可申請手数料、理容所又は美容所の検査手数料など）

区有施設でのキャッシュレス化 1,767万円

豊島区（総額１，３０２億円）

商店街キャッシュレス推進（20%ポイント還元） 4,000万円

新型コロナウイルス感染防止対策費用補助（1社上限10万円） 2,000万円

ひきこもり支援協議会設置 1,115万円

オリンピックライブビューイング整備 1億2,529万円

子ども・若者支援基金創設 240万円

おくやみコーナー（死亡届のワンストップ）設置 1,000万円

墨田区（総額１，１９３億円）

高齢者向けICT講座など 2,130万円

多胎児家庭外出サポート 72万円

中小企業業態転換支援（事業計画策定支援） 3,000万円

スタートアップ支援（サブス区など）2,500万円

ZOOM導入 353万円

自転車駐車場申請の電子化 1,600万円

目黒区（総額１，０７３億円）

自由が丘の鉄道立体交差化検討 3億円

大学生の老人ホームでのバイト就労支援 407万円

職員間の情報連絡にＩＣＴツール （ビジネスチャット）導入 1,425万円

証明書発行手数料を交通系 IC カードでキャッシュレス 107万円

プール受付管理アプリケーション導入 92万円

電子書籍貸出サービス 583万円

渋谷区（総額９９４億円）

高齢者のデジタルデバイド解消（スマホ3,000台無償貸与） 3億円

スマホでオンライン健康相談 1,379万円

空き店舗活用事業（店舗改修費用補助など） 3,949万円

スタートアップ環境整備事業 （ Shibuya Startup Deck など） 1億500万円

スマートシティ渋谷 1億2,700万円

補助金自動診断システム 66万円

落書き対策プロジェクト １億1,000万円

大田区

われらが大田区の予算案発表はこれから。どんなことに僕らの税金が使われようとするのか気になる気になる。