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新型コロナ 東京都で新たに21人の死亡確認 累計1000人超に


　東京都によると、新型コロナウイルスの感染が確認された都内の死者が1000人を超えた。

　きょう新たに21人の死亡が確認され、これまでに亡くなった人は合わせて1017人となった。
（ANNニュース）

映像：宣言“延長後”金曜夜の人出は大幅増加
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