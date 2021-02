俳優クリストファー・プラマーさん亡くなる　「サウンド･オブ･ミュージック」など多数出演

Reuters カナダ出身のプラマーさんは数々の映画やテレビ、舞台に出演し、高い評価と人気を得た

カナダ出身の俳優、クリストファー・プラマーさんが5日、米コネチカットの自宅で亡くなった。91歳だった。「サウンド・オブ・ミュージック」(1965年)や「スター・トレックVI 未知の世界」(1991年)など数々の映画や舞台に出演し、2012年には「人生はビギナーズ」でアカデミー賞助演男優賞を受賞した。

プラマーさんは映画「サウンド・オブ・ミュージック」で、ジュリー・アンドリュースさん演じる主演マリアの相手役で、ナチス・ドイツに抵抗するオーストリア海軍のフォン・トラップ大佐を演じ、世界的に有名になった。

82歳の時に「人生はビギナーズ」でアカデミー賞を受賞したほか、2010年に文豪トルストイを演じた「終着駅」で、さらに2018年には「ゲティ家の身代金」でも同賞候補になった。「ゲティ家の身代金」は、ケヴィン・スペイシーさん主演で撮影を終えていたものの、スペイシーさんによる性的加害の告発が相次いだため、急きょプラマーさんで撮り直すことになった。

「ビューティフル・マインド」や「ドラゴン・タトゥーの女」、最近では遺作となった「ナイブズ・アウト」などにも出演。「名探偵ホームズ 黒馬車の影」(1979年)ではシャーロック・ホームズを演じた。

若いころから数多くのシェイクスピア劇に出演するなど舞台俳優として頭角を表し、晩年まで舞台に立ち続けたプラマーさんは、「スター・トレックVI」では、随所でシェイクスピアのせりふを口にするクリンゴン星人の将軍を演じた。

報道によると、プラマーさんは妻エレイン・テイラーさんに見守られて、自宅で亡くなった。米紙ニューヨーク・タイムズは、テイラーさんの話として、転倒して頭を打ったことが原因だと伝えている。

46年来の友人でマネージャーだったルー・ピットさんは、「俳優という仕事を深く愛して 尊重していた、傑出した人だった」、「カナダ人としてのルーツをとても大事にしていた。その芸術と人間性を通じて、私たち全員の心に触れた」としのんだ。

「サウンド・オブ・ミュージック」で共演したデイム・ジュリー・アンドリュースは英PA通信に寄せたコメントで、「世界は今日、究極の俳優を失い、私は大切な友人を失いました。一緒に働いた記憶、長年共有した笑いと楽しい思い出を、大切にしています」と述べた。

米アカデミー賞を主催する米映画芸術科学アカデミーは、プラマーさんが「何世代にもわたり観客を魅了し続けた」とコメント。英映画テレビ芸術アカデミー(BAFTA)も、「1950年代からたくさんの見事な作品を作り続けた」とたたえた。

「サウンド・オブ・ミュージック」の公式ツイッターアカウントも、映画でプラマーさんが歌う場面のクリップと共に、「私たちの大佐として残してくれたものは、サウンド・オブ・ミュージックの中で永遠に行き続けます」とツイートした。

We're saddened to hear of Christopher Plummer’s passing. His legacy as our Captain will live on in THE SOUND OF MUSIC forever. Our thoughts are with his loved ones during this time.♥️ pic.twitter.com/hDV3q1opzJ