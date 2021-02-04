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東京都で新たに734人の感染を確認 重症者は10人減の115人


　東京都によると、4日に確認された新型コロナウイルスの感染者は734人だった。7日連続で1000人を下回り、重症者は前の日より10人減って115人となった。

【映像】「死にそう」実名告白　 “コロナ重症化”の恐怖

　感染が確認されたのは10歳未満から90代の734人。直近7日間の1日あたりの平均は661人で、前の週の木曜日と比べて67%となった。

　年代別にみると20代が最も多い138人、次いで30代が120人、40代が104人、50代が97人。重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は179人で全体の4分の1を占めている。また重症の患者は前の日から10人減って115人となった。（ANNニュース）
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