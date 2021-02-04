石原さとみ、新型コロナ感染で自宅療養中 今週末には復帰予定





女優の石原さとみ（34）が新型コロナウイルスに感染していたと、所属事務所が明らかにした。所属事務所によると石原は、1月中旬に受けたPCR検査で陽性が判明したという。現在の石原の様子について所属事務所は「症状はなく自宅療養中で、今週末に復帰する予定」としている。（ANNニュース）