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石原さとみ、新型コロナ感染で自宅療養中 今週末には復帰予定


　女優の石原さとみ（34）が新型コロナウイルスに感染していたと、所属事務所が明らかにした。

　所属事務所によると石原は、1月中旬に受けたPCR検査で陽性が判明したという。現在の石原の様子について所属事務所は「症状はなく自宅療養中で、今週末に復帰する予定」としている。
（ANNニュース）
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