【カリスマ退任でひとつの時代の終わり】

米アマゾンの創業者のジェフ・ベゾス氏(57歳)が7月にも退任すると発表しました。



20年以上前に日本でお会いしたことがありますが、まさかアマゾンがここまで“社会インフラ”になるなんて思いもよりませんでした。



後任は急成長するクラウド事業を率いる53歳のアンディ・ジャシー氏です。

[画像をブログで見る]