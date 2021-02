Microsoft、故人を再現できるチャットボットの特許取得 同社AIプロダクト担当も「不穏だ」と理解示す

米マイクロソフト(Microsoft)が故人の個人情報を使い、チャットボットを作成できる技術について特許を取得していたことが明らかになり、物議を醸している。

英インデペンデント(The Independent)の報道によると、同チャットボットは画像や音声データ、SNSの投稿、電子メッセージなどの個人情報に基づき作成できるという。自分自身はもちろん、友人や親戚、知人、有名人、架空の人物、歴史上の人物なども再現できるとのこと。

I'm looking into this - appln date (Apr. 2017) predates the AI ethics reviews we do today (I sit on the panel), and I'm not aware of any plan to build/ship (and yes, it's disturbing)