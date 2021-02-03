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東京都で新たに676人の感染確認 重症者は4人減って125人


　東京都によると、３日に確認された新型コロナウイルスの感染者は676人だった。6日連続で1000人を下回った。

【映像】重症者の推移

　感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の676人。直近7日間の1日あたりの平均は708人で、前の週の水曜日と比べておよそ68％となった。

　年代別にみると20代が最も多い129人、次いで30代が105人、40代が96人、50代が81人。重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は合わせて171人で、全体の4分の1を占めている。重症の患者は前の日から4人減って125人となった。（ANNニュース）
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