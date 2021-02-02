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全国のコロナ患者の死亡118人 一日として過去最多


　ANNの集計によると、2日午後6時10分の時点で、新型コロナウイルス感染症による死者が全国で118人確認された。一日あたりの死者としては過去最多となる。
（ANNニュース）

映像：全国の重症者数の推移
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