飲食店取引先への一時金 最大60万円に引き上げへ





政府は、時短営業を行う飲食店と取引がある業者や外出自粛の影響を受けた企業などへの一時金について、緊急事態宣言の延長にともない最大60万円に引き上げる方針を固めた。飲食店と取引がある業者にはこれまで、中堅・中小企業には最大40万円、個人事業主には20万円が支払われることになっていたが、それぞれ最大60万円と30万円に引き上げる。また、生活に困窮した人が生活再建のために借りられる「総合支援資金」を最大60万円、再び貸付することも盛り込む。このあと午後7時からの対策本部会議で正式に決定される見込みだ。（ANNニュース）