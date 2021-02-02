中国外交トップ、米中関係の修復呼び掛け

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［北京 ２日 ロイター］ - 中国の外交担当トップである楊潔チ氏は２日、米中は両国関係を予測可能で建設的な発展路線に戻す必要があるとの見方を示した。
米中関係全国委員会主催のオンラインフォーラムで語った。
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