  1. トップ>
記事
  • ロイター

中国外交トップ、米中関係の修復呼び掛け


［北京　２日　ロイター］ - 中国の外交担当トップである楊潔チ氏は２日、米中は両国関係を予測可能で建設的な発展路線に戻す必要があるとの見方を示した。

米中関係全国委員会主催のオンラインフォーラムで語った。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    楽天出戻りの田中将大、１年で〝ヤンキース復帰〟はあるのか - 新田日明 （スポーツライター）

    WEDGE Infinity

    02月01日 08:46

  2. 2

    石原伸晃議員が見せた「リアル格差」で気づいた事実　日本政界の中心は“伸晃”にあった

    文春オンライン

    02月02日 07:17

  3. 3

    ｢批判ばかりで中身がない｣菅首相を追及する蓮舫氏が自爆した根本原因

    PRESIDENT Online

    02月02日 08:29

  4. 4

    スー・チー拘束でも国際社会がミャンマー政変を「クーデタ」と認めたくない理由

    六辻彰二／MUTSUJI Shoji

    02月01日 15:16

  5. 5

    コロナ患者を受け入れる病院が赤字になる理由 - 蓮池林太郎（医師）

    シェアーズカフェ・オンライン

    02月02日 07:00

  6. 6

    日本医師会の消極姿勢で「コロナ患者のベッドは最小限」の構図

    NEWSポストセブン

    02月01日 15:04

  7. 7

    銀座クラブ会食問題で虚偽説明 自民党はここまで腐ってしまったのか

    五十嵐仁

    02月02日 07:25

  8. 8

    アメリカ説得する日本の外交努力が喫緊の課題 ミャンマーのクーデター

    笹川陽平

    02月02日 08:35

  9. 9

    令和3年度贅肉だらけ小池都政予算に物申す

    上田令子（東京都議会議員江戸川区選出）

    02月02日 06:40

  10. 10

    ミャンマーのクーデターに非難相次ぐ、国民はネットに怒りの声

    ロイター

    02月02日 09:10

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。