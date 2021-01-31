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住民投票を無効にし得る報道だった、という趣旨・表現であれば訴えられることはないです。 - 1月31日のツイート

住民投票直前という不適切なタイミングにおける不適切な報道で住民投票に悪影響を与え、公職選挙法148条但し書違反によって住民投票を無効にし得る報道だった、という趣旨・表現であれば訴えられることはないです。 https://twitter.com/higashi_kokuba/status/1355380771075198976…

※この記事は橋下徹元大阪市長のツイートを時系列順に並べたものです。
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