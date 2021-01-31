住民投票を無効にし得る報道だった、という趣旨・表現であれば訴えられることはないです。 - 1月31日のツイート

今日の #日曜報道THEPRIME は【「#緊急事態宣言」解除の目安は？医師会×橋下】延長論が相次ぐ緊急事態宣言。解除の目安はいかにあるべきか▽有力ワクチンが国内生産へ、その数４５００万人分。メリットは？ #尾﨑治夫 東京医師会長×#橋下徹 が徹底議論 出演：#市川眞一 氏 #寺嶋毅 氏 pic.twitter.com/bMXPkLjadp— 日曜報道THE PRIME (@THEPRIME_CX) January 30, 2021
東国原英夫 世論調査結果に嫉妬？“次期首相”7位の橋下徹氏に「おもしろくない」（スポニチアネックス）→続けて「毎日新聞は偶に嘘吐きますからね」と発言した。実際の生OAでは勿論放送されたと思う。訴訟される発言かも（笑）。 https://t.co/1vKkNtrmgH— 東国原英夫 (@higashi_kokuba) January 30, 2021
住民投票直前という不適切なタイミングにおける不適切な報道で住民投票に悪影響を与え、公職選挙法148条但し書違反によって住民投票を無効にし得る報道だった、という趣旨・表現であれば訴えられることはないです。 https://twitter.com/higashi_kokuba/status/1355380771075198976…
※この記事は橋下徹元大阪市長のツイートを時系列順に並べたものです。
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