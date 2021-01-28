［北京 ２７日 ロイター］ - 中国の習近平国家主席は、「愛国者ら」による香港の統治が不可欠とした上で、香港が新型コロナウイルスの感染を抑制するため、中央政府はあらゆる必要な措置を講じると表明した。中国中央テレビ（ＣＣＴＶ）が２７日伝えた。
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- 2021年01月28日 00:50 (配信日時 01月28日 00:43)
「愛国者ら」による香港の統治不可欠 習主席、コロナ抑制に全力
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