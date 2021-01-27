東京都で新たに973人が新型コロナに感染、重症増え159人

新規登録/ログイン
［東京 ２７日 ロイター］ - 東京都は２７日、新たに９７３人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。２７日現在の重症者は前日１５９人。前日は１４８人だった。
(田中志保)
FacebookでBLOGOSをフォロー
記事一覧へ
1
田中龍作
2
川島透
3
木走正水（きばしりまさみず）
4
中村ゆきつぐ
5
赤木智弘
6
音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）
7
川名 ゆうじ
8
Rolling Stone Japan
9
SmartFLASH
10
青山まさゆき
ランキング一覧
アンケート一覧
新着ブログへ
BLOGOS編集部
写真AC
記事ランキング一覧
川島透
田中龍作
後藤文俊
ABEMA TIMES
PRESIDENT Online
Rolling Stone Japan
トピックス一覧へ
© LINE Corporation
コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。
※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。