  1. トップ>
記事
  • ロイター

東京都で新たに973人が新型コロナに感染、重症増え159人

［東京　２７日　ロイター］ - 東京都は２７日、新たに９７３人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。２７日現在の重症者は前日１５９人。前日は１４８人だった。

(田中志保)

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    庶民に自粛させ豪遊する自公幹部

    田中龍作

  2. 2

    歯磨きで感染? 断定報道「誤り」

    川島透

  3. 3

    感染減 季節性よりGoToが要因か

    木走正水（きばしりまさみず）

  4. 4

    病院長解任に「旭川医大の酷さ」

    中村ゆきつぐ

  5. 5

    携帯新料金 武田氏一転して評価

    赤木智弘

  6. 6

    小池氏が応援遊説 宣言下に驚き

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

  7. 7

    ワクチン接種 大混乱生む可能性

    川名　ゆうじ

  8. 8

    サンダース氏写真 撮影者が不満

    Rolling Stone Japan

  9. 9

    国民煽る河野氏「和製トランプ」

    SmartFLASH

  10. 10

    菅首相を吊し上げ 予算委の惨状

    青山まさゆき

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。