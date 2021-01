【ワクチン接種義務化の企業の動き】

新型コロナウイルスのワクチンの接種を社員に義務化できるか?

そんな議論がアメリカの航空業界で始まっています。

[画像をブログで見る]

CNBC はUnited Airlines CEO wants to make Covid vaccines mandatory for employees - and encourages other companies to do the same(ユナイテッド航空CEO、コロナのワクチンを従業員に義務化の可能性を示唆し、ほかの企業にも呼びかける)の中で、米ユナイテッド航空のスコット・カービーCEOが先週、会社のタウンホールミーティングで従業員に向けて「賛否があると理解しているが、ワクチンの安全性に自信を持っており、当社、さらに他社が接種を義務化することが正しいことだと思う」と述べたと報じています。

ユナイテッド航空で働く人は昨年末時点でアメリカで6万人以上だとしています。

航空会社の従業員はエッセンシャル・ワーカーとして認められていて、ほかの業界のよりも早期の摂取が行われる見通しだということです。

カービーCEOは「現実問題としてユナイテッド航空だけが従業員にワクチンを義務化することはできない」と述べた上で「ほかでも指導力を示してほしい。特にヘルスケア産業でだ」と続けたとしています。

デルタ航空は従業員にワクチンの接種を促しているそうです。

ヨーグルト会社のチョバーニや”100円ショップ”のダラー・ゼネラルなどは、勤務時間中に2回接種を受けた場合、その時給を支払うことで積極的な接種を呼びかけるとしています。

New York Times のUnited Airliines might require its employees to take the vaccine(ユナイテッド航空、従業員にワクチン義務化の可能性を示唆)の中で、ニューヨーク州はキャビン・アテンダントやパイロットなどの航空業界で働く人たちのワクチン接種を優先的に行なっていると伝えています。

空港のセキュリティチェックを通過する人の数は、現在、1日あたり約70万人で去年の35%に過ぎないことから、航空業界の再生はワクチンの普及にかかっていると指摘しています。

FT はThai hotel groups urge scrapping of quarantine rules for vaccinated tourists(タイのホテル、ワクチンを接種した観光客に待機を免除)の中で、タイの大手ホテルグループがタイ政府に対して、新型コロナウイルスのワクチンを接種したことを証明できる外国人には現在、義務付けられている14日間の待機要請を免除するよう求めていると報じています。

大打撃を受けたタイの観光業界の復活のためだとしています。

観光はタイのGDPの20%以上を占める産業ですが、去年3月以降は海外からの観光客の入国をほぼ全て禁止し、入国希望者に対しては厳しい検査と待機を要請しているということです。

観光客の約70%が海外からで、2019年は過去最高の400万人だったのに対して、去年は68万人まで急減したそうです。

また、バンコクの大手ホテルグループのトップは、ホテルなど観光に従事する人たちに優先的にワクチンを接種するべきだと指摘しています。

タイの感染者は1万3000人、死者は71人とほかの国よりは上手に対応しているということですが、世界銀行によるとGDPは去年はマイナス6.5%となったとのことです。

ワクチン接種を巡っては、中国のシノバックが開発したワクチンの接種が2月に始まり、英アストラゼネカが開発しタイのサイアム・バイオサイエンスが生産するワクチンの摂取が年央から始まるということですが、政府に対してはワクチン接種の対応が遅いと市民からの批判が強まっているということです。