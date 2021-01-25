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全国の重症者1017人 前日から10人増え過去最多

　厚生労働省によると、新型コロナウイルスに感染し重症となっている患者の数は、25日午前0時現在で、全国で1017人だった。前日より10人増え、過去最多を更新している。
（ANNニュース）

PCR検査待ち 自宅で2人死亡

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