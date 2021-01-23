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沖縄県、「緊急事態宣言」の対象地域に指定するようきょう要請へ

　沖縄県の玉城知事は先ほど会見を開き、政府に対して緊急事態宣言の対象地域に指定するようきょう中に要請すると発表した。

　沖縄県ではきょう、新たに103人の感染が確認されている。
（ANNニュース）

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