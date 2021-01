日銀「展望リポート」と内閣府「中長期の経済財政に関する試算」と消費者物価(CPI)をあわせて考える!!!

まるで三題噺みたいなタイトルですが、昨日1月21日、日銀から「展望リポート」が、また、内閣府から「中長期の経済財政に関する試算」が、それぞれ公表されています。また、本日1月22日、総務省統計局から昨年2020年12月の消費者物価指数 (CPI) が公表されています。

「展望リポート」では昨年2020年10月時点の見通しから、着実に上方修正がなされており、また、「中長期の経済財政に関する試算」では、公債等残高対GDP比は試算期間内は概ね横ばいで推移する一方で、成長実現ケースでは安定的な低下が見込まれる、と評価しています。

消費者物価(CPI)上昇率については、季節調整していない原系列の統計で見て、CPIのうち生鮮食品を除く総合で定義されるコアCPI上昇率は▲1.0%の下落と、5か月連続の下落を示した一方で、生鮮食品とエネルギーを除く総合で定義されるコアコアCPI上昇率は▲0.4%の下落を記録しました。

実質GDP 消費者物価指数

(除く生鮮食品) 消費税率引き上げ・

教育無償化政策の

影響を除くケース 2020年度 −5.7 ~ −5.4

<−5.6> −0.7 ~ −0.5

<−0.5> −0.8 ~ −0.6

<−0.6> 10月時点の見通し −5.6 ~ −5.3

<−5.5> −0.7 ~ −0.5

<−0.6> −0.8 ~ −0.6

<−0.7> 2021年度 +3.3 ~ +4.0

<+3.9> +0.3 ~ +0.5

<+0.5> 10月時点の見通し +3.0 ~ +3.8

<+3.6> +0.2 ~ +0.6

<+0.4> 2022年度 +1.5 ~ +2.0

<+1.8> +0.7 ~ +0.8

<+0.7> 10月時点の見通し +1.5 ~ +1.8

<+1.6> +0.4 ~ +0.7

<+0.7>

まず、日銀「展望リポート」で示された2020~2022年度の政策委員の体制見通しのテーブルは上の通りです。なお、計数には正確を期しているつもりですが、タイプミスもあり得ますので、データの完全性は無保証です。正確な計数は自己責任で、引用元である日銀のサイトからお願いします。

ということで、日銀の前回の金融政策決定会合の開催が12月半ばでしたから、その後、今年に入ってから首都圏や京阪神などに緊急事態宣言が出されたというタイミングとなり、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の感染拡大の動向にも注意が必要なところです。もちろん、COVID-19の感染拡大だけではないんですが、上のテーブルから明らかな通り、昨年2020年10月時点での見通しから、成長率は下方改定、物価は上方改定、という結果が示されています。

これは、緊急事態宣言に伴う供給ショックという受け止めなんだろうと想像されます。すなわち、供給ショックでは、需要曲線は大きくシフトしない一方で、供給曲線が左方にシフトするわけですので、価格は上がって数量は下がります。ただ、物価動向に対して、経済外に近い影響を及ぼす要因がいくつかあり、「展望リポート」のp.4の脚注2で示されています。

すなわち、GoToトラベル事業と携帯電話通信料金の引き下げや新たなプランの設定の影響です。前者のGoToトラベル事業による影響については、2020年度が△0.2%ポイント、2021年度が+0.1%ポイント、2022年度が+0.1%ポイント、との試算結果が示されている一方で、後者の携帯電話通信料金については、今回の物価見通しには織り込まれていません。

ただ、もうひとつの大きな経済外要因として、東京オリンピックの開催の可否があります。これはさすがに、「展望リポート」には何の言及もありません。他方で、海外メディアの The Times のサイトで、"The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032." と報じられています。

国内にはあくまで虚偽答弁で押し通しながら、海外メディアを使ってアドバルーンを上げるとは、いかにも菅内閣の考えそうな、また、やりそうな陰湿なやり方だという気がします。私はもともと東京オリンピックは中止すべきと考えていますが、この内閣にはまったく信頼を寄せることが出来ません。