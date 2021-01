【バイデン大統領誕生　社説から】

New York Times

第46代大統領にバイデン氏が就任しました。トランプ前大統領が4年前に「アメリカ虐殺」と述べてアメリカの分断を煽ったのに対して、バイデン氏は「結束」を訴えました。リベラルなNew York Times、保守系のWall Street Journal、さらにイギリスのFinancial TImesの社説はこんな感じでした。の社説はBiden Bets on Unity(バイデン 、結束に賭ける)で、この中でバイデン新大統領が20日、アメリカがかつてないほど不平等で不健康で政治的に極端になっていることから不安定になっていて、気候も危機に直面していて、アメリカ国民の結束を訴えて第46代大横領に就任したバイデン氏が大きな賭けに出ていると伝えています。2週間前に襲撃を受けた議会の前で行われた就任式では「互い言い分を聞き、向き合い、互いに敬意を表しよう」と述べました。4年前にトランプ大統領が貧困や犯罪を指して「アメリカ大虐殺(American carnage)」と指摘してから、アメリカはカオスに陥ったとした上で、就任式をもってアメリカが歴史の一章を終えて次の一章を開いたといいます。バイデン氏が呼びかけた結束は、アメリカ国民全員が賛同できるものではないにしても、次の就任式まで互いに辛抱して民主的な手続きを経て平和的に違いを解決する必要があることを気づかせるものだったろうと締め括っています。の社説はJoe Biden’s Unity Address(バイデンの結束を呼びかける演説)で、政治的な志向はともかくとして全てのアメリカ国民が20日に権力の平和的な移行が達成されたことを誇りに思うべきだと伝えています。トランプ前大統領が欠席したとは言え、就任式には歴代の大統領が姿を現し国家が歌われ、愛国心をくすぐられるものだったといいます。とりわけ、トランプ前大統領の理不尽な要求に屈しなかったペンス前副大統領が参列したことは高く評価されるべきだとしています。バイデン新大統領は繰り返し「結束」を訴えたが、決して一つの考えのもとに結束することが結束ではないと指摘。その上でトランプ前大統領によるアメリカの分断の基礎を作ったのはオバマ元大統領の違いを強調する姿勢だったとして、バイデン新大統領の「結束の約束」は、統治のあり方で試されるとまとめています。はJoe Biden and the restoration of the American republic(バイデンは共和国を再建できるか)の中で、バイデン新大統領の就任式でのメッセージはいつも通り「結束」だったものの、アメリカの民主主義が弱っている今こそ必要だっとと伝えています。トランプ前大統領の元で新型コロナウイルスへの対応を誤った結果、40万のアメリカ人が命を落とし、経済的な痛みが広がっていると批判。今のアメリカを再建するには党派を超えて政敵とも協力する必要があると指摘し、バイデン氏こそその力量があると期待感を示しています。そして、「彼が成功するために幸運と希望を持ちたい。アメリカ、そして世界は、彼の失敗を見届けるわけにはいかない」と締め浮くっています。